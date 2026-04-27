Polizei Mettmann

POL-ME: 63-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz - 2604095

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Mettmann (ots)

Auf einer Landstraße in Mettmann missachtete am Sonntagvormittag, 26. April 2026, eine 63-jährige Motorradfahrerin beim Abbiegen einen vorfahrtberechtigen BMW-Fahrer und wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:25 Uhr befuhr eine 63-Jährige auf einem Motorrad der Marke Triumph Tiger 800XC mit fünf anderen Motorradfahrenden den Gruitener Weg in Richtung Mettmann. Im Kreuzungsbereich zum Südring hatte sie als fünfte in der Gruppe die Absicht, nach links auf den Südring in Richtung Erkrath einzubiegen. Hierbei missachtete sie den entgegenkommenden BMW X2 eines 59-jährigen Mannes aus Haan.

Im Abbiegevorgang kollidierte sie frontal mit dem BMW des Haaners und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 63-Jährige erstmedizinisch. Ein Rettungshubschrauber brachte die Kölnerin zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik. Der BMW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 13.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr streiten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt.

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