Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Verdacht auf Markenfälschung/Zoll stoppt 2000 Kopfhörer und Lautsprecherboxen

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Ulm (ots)

Weil den Beamten des Zollamts Donautal Unstimmigkeiten in der Lieferkette auffielen, stoppten sie bereits am 19.02.2026 eine Sendung aus China mit 754 Kopfhörern und 1.384 Lautsprechern der Marke JBL. Die Ware war für einen Technikvertrieb im Landkreis Augsburg bestimmt.

Nach der Überprüfung durch den Zoll wurde Gevers als gesetzlicher Vertreter des Rechtsinhabers der Marke JBL informiert. Dieser bestätigte, dass es sich bei den sichergestellten Waren um Originalprodukte handelt, die jedoch ohne seine Zustimmung in die Europäische Union eingeführt und hier in Verkehr gebracht werden sollten.

Bei sogenannten Parallelimporten handelt es sich um Markenprodukte, die außerhalb der vom Markeninhaber autorisierten Vertriebswege eingeführt werden. In Deutschland und der Europäischen Union ist ein solcher Import unzulässig, wenn die Ware ohne Zustimmung des Inhabers der Markenrechte erstmals in den EU Binnenmarkt gelangt. Auf Antrag des Rechtsinhabers stellte der Zoll die Sendung sicher. Ob die Kopfhörer und Lautsprecher vernichtet oder wieder ausgeführt werden können, ist derzeit noch Gegenstand des Verfahrens.

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