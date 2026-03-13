Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Einfuhr von Neuwaren aus der Schweiz nicht angemeldet/Auch Transporter nachverzollt

Lindau (ots)

4285 Euro Einfuhrabgaben musste ein 58-jähriger Deutscher vorgestern bezahlen, weil er verschiedene Neuwaren aus der Schweiz bei der Einreise in die EU nicht dem Zoll gemeldet hat.

Zöllner einer Friedrichshafener Kontrolleinheit überprüften das Fahrzeug des Mannes mit Schweizer Zulassung am Abend des 11.03.2026 auf der Autobahn 96 an der Kontrollstelle nahe Sigmarszell. Auf Befragen gab er an, eine Maschine zur Reparatur nach Deutschland zu bringen. Die nötigen Zollpapiere hatte er nicht. Die Beamten fanden außerdem aber noch diverse technische Neuwaren, wie Filter und Wärmetauscher im Laderaum, die offenbar aus der Schweiz stammten und laut Kaufbelegen 5900 Schweizer Franken Wert hatten. Hinzu kam, dass der Schweizer Transporter ebenfalls hätte angemeldet werden müssen, da der 58-Jährige seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat.

Die Zöllner kassierten noch vor Ort 4285 Euro fälligen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer und informierten die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell