Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zollkontrollen/Verbotene Vapes und Snus sowie unversteuerter Tabak und Zigaretten

LK Ravensburg (ots)

Bei der Kontrolle eines Ladengeschäfts in Ravensburg haben Zöllner einer Friedrichshafener Kontrolleinheit über sieben Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak, 50 Packungen verbotenen Oraltabak (sog. Snus) und mehrere Dutzend Einwegzigaretten (sog Vapes) mit rund 1100 Millilitern unerlaubten sog. Substituten (Flüssigkeiten zum Verdampfen in E-Zigaretten) sichergestellt.

Gegen den 28-jährigen Ladenbetreiber leiteten die Zöllner ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung ein. Der Steuerschaden beträgt 540 Euro.

In einem Lebensmittelgeschäft in Weingarten fanden die Beamten 6700 unversteuerte Zigaretten unterschiedlicher Marken sowie 14 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak. Der Steuerschaden beläuft sich auf knapp 1800 Euro. Der 55-jährige Inhaber sieht sich nun mit Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung konfrontiert.

Die Nacherhebung der Steuern sowie Verhängung von Geldstrafen wird durch die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm erfolgen.

