HZA-UL: Autoschmuggel/29-Jähriger muss 7340 Euro Einfuhrabgaben zahlen/Strafe steht aus

Einen 29-jährigen Mann mit Wohnsitz in Augsburg erwischten Zollbeamte am vergangenen Freitagabend auf der Autobahn 96 bei Sigmarszell beim Schmuggel eines BMW X5 aus der Schweiz. Er hatte das knapp 24.000 Euro teure Fahrzeug zuvor über die Grenze in die EU gesteuert, ohne eine Zollanmeldung abzugeben oder ein sog. zollrechtliches Versandverfahren zu eröffnen.

Den Steuerbescheid über 7340 Euro bekommt er per Post; zudem muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen, da die Hinterziehung von Einfuhrabgaben Ermittlungen im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens nach sich zieht.

Die weitere Bearbeitung hat die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm übernommen.

