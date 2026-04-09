Feuerwehr München

FW-M: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten (Neuperlach)

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München (ots)

Mittwoch, 8. April 2026; 22.05 Uhr

Quiddestraße

Zu einem folgenschweren Unfall ist es gestern auf der Quiddestraße im Münchner Osten gekommen. Zwei Männer wurden schwer verletzt, als ihr Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr München am Unfallort eintrafen, bot sich zunächst ein unübersichtliches Bild. Ein weißer Jaguar stand stark beschädigt auf dem Seitenstreifen. Insbesondere die Beifahrerseite war völlig deformiert und stand aufgrund der Beschädigungen offen. Auf der Straße lag der 18-jährige Beifahrer und wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Er war im Verlauf des Unfalls aus dem Wagen geschleudert worden. Der 22-jährige Fahrer war ansprechbar hinter dem Steuer eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und versorgten zunächst den Fahrer. Nachdem weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eingetroffen waren, entschloss man sich in enger Abstimmung zu einer technischen Rettung des Verunfallten aus dem Wrack. Hierzu wurde mit der hydraulischen Schere und dem Spreizer das Fahrzeugdach abgenommen. Anschließend konnte der 22-Jährige mit einer Art Korsett wirbelsäulenschonend aus dem Pkw gerettet werden. Rund 15 Minuten nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die eingeklemmte Person befreit.

Innerhalb von 50 Minuten nach dem ersten Notruf konnten beide Männer mit Rettungswagen und in Begleitung von Notärzten in die Schockräume Münchner Kliniken gebracht werden. Beide waren bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Für die meisten der rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr München war der Einsatz nach circa 60 Minuten beendet. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug verblieb noch für Aufräumarbeiten bis 1.30 Uhr an der Einsatzstelle und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Zur genauen Unfallursache und zum Unfallhergang liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

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