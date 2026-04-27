Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter beschädigt sechs geparkte Autos - 2604100

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Haan (ots)

In der Nacht auf Montag, 27. April 2026, beschädigte ein bisher unbekannter Täter gleich sechs geparkte Autos in Haan. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohner die Polizei, nachdem sie gleich mehrere Autos, die auf der Ellscheider Straße sowie der angrenzenden Friedrichstraße geparkt waren, mit frischen Schäden bemerkt hatten.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten im Rahmen erster Ermittlungen fest, dass vermutlich in der Zeit von 3 Uhr bis 4 Uhr ein bisher unbekannter Täter auf der Friedrichstraße die Frontscheibe eines Skoda sowie eines Daimler Benz Vaneo beschädigte. Augenscheinlich im Anschluss begab sich der Täter zur Ellscheider Straße wo er in Höhe der Einmündung zur Grünstraße die Heckscheibe eines Toyota Aygo mit einem Stein vollständig zerstörte.

An einem Cupra sowie einem Daimler-Benz fortwo, die in Höhe der Goethestraße parkten, stellten die Einsatzkräfte Lackkratzer sowie einen jeweils beschädigten linken Außenspiegel fest.

Ein in Höhe der Hausnummer 46 an der Ellscheider Straße abgestellter Opel Combo wies abgerissene Frontscheibenwischer sowie eine eingeschlagene Scheibe auf der Fahrerseite auf.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zu dem bisher unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

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