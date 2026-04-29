Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 14-Jährige angetroffen - 2604017

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Hilden (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2604104) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte seit Montagabend, 27. April 2026, nach der aus einer Wohngruppe vermissten 14-Jährigen gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei bereits am gestrigen Dienstagabend, 28. April 2026, ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem die Jugendliche angetroffen und wohlbehalten in ihre Wohngruppe zurückgebracht werden konnte.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus Datenschutzgründen aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto der als vermisst gemeldeten 14-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.

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