Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes A-Klasse gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2604105

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

In der Zeit von Montag, 27. April 2026, bis Dienstag, 28. April 2026, wurde in Wülfrath eine schwarze Mercedes A-Klasse entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montagabend hat ein 58-jähriger Wülfrather gegen 19 Uhr seine schwarze Mercedes A-Klasse zuletzt an der Eichendorffstraße in Höhe der Hausnummer 14 geparkt gesehen. Am Dienstagvormittag stellte er gegen 10 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben das 25 Jahre alte Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Eichendorffstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell