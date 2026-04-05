Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gösenroth (ots)

Am 02.04.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in der Ortslage Gösenroth zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei geriet vermutlich ein Audi A4 (Farbe Kupfer) mit Birkenfelder Kennzeichen in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch musste ein entgegenkommender Mercedes Kastenwagen nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweicheen kollidierte der Kastenwagen mit dem erhöhten Bordstein, sodass der vordere rechte Reifen stark beschädigt wurde. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Laufersweiler fort, ohne sich um den verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, unter 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

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