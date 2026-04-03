PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw - Täterfestnahme

Kasel (ots)

Am Dienstag, den 31.03.26 gegen 20:25 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass eine männliche Person im Bereich der Bahnhofstraße in Kasel versucht habe zwei Pkw zu öffnen. In einem weiteren Fall sei es ihm gelungen in ein nicht verschlossenes Fahrzeug zu gelangen und dieses nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Der Täter konnte kurz danach durch die eingesetzten Kräfte gemeinsam mit dem Mitteiler angetroffen werden. Er führte hierbei auch Diebesgut mit, welches bislang noch keinem der angegangen Pkw zugeordnet werden konnte. Diesbezüglich wird auf eine konkrete Auflistung des Diebesguts zunächst verzichtet. Jedoch befand sich unter dem Diebesgut ein Parkticket vom 26.03.26 vom Parkplatz Zurlauben in Trier. Mögliche Geschädigte, die im Zusammenhang mit dem Parkticket und der Tatzeit/Tatort stehen, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 21:46

    POL-PDTR: Verkehrsgefährdung B269

    Allenbach (ots) - Am Donnerstag, den 02.04.2026, kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung auf der B 269 kommend aus Richtung 55765 Oberhambach in Fahrtrichtung 54497 Morbach. Ein weißer Renault Megane setzte mehrfach zum Überholen zweier vorausfahrender Betonmischer, über die linke Fahrspur, an. Höhe 55758 Allenbach überfuhr der Renault trotz des Gegenverkehrs die Mittellinie. Dort kam ein VW Bus T6 in roter Farbe entgegen. Laut Zeugenaussage ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 20:53

    POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Fahrrad auf der B268 - zwei Schwerverletzte

    Konz (ots) - Am Donnerstag, 02.04.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der B268 in Höhe Konz-Niedermennig ein Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines Kraftrades die B268 aus Richtung Trier kommend, als ein Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 20:34

    POL-PDTR: Fahrzeug verliert Ladung und fährt weiter

    Trier (ots) - Am Donnerstag, 02.04.2026 kam es auf der L48 zwischen der Zufahrt zum Industriegebiet Föhren und der Einmündung zur L141 zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw wurde durch eine aufgewirbelte Styrodurplatte beschädigt, die vermutlich vom Verursacher nicht ordnungsgemäß gesichert war und während der Fahrt verloren wurde. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, welches die Ladung verloren hat, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren