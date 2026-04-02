Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug verliert Ladung und fährt weiter

Trier (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2026 kam es auf der L48 zwischen der Zufahrt zum Industriegebiet Föhren und der Einmündung zur L141 zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw wurde durch eine aufgewirbelte Styrodurplatte beschädigt, die vermutlich vom Verursacher nicht ordnungsgemäß gesichert war und während der Fahrt verloren wurde.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, welches die Ladung verloren hat, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

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