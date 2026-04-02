Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Handydiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

Am 01.04.2026, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde auf dem Sportplatz in Nahbollenbach ein Handy (Iphone 17 Pro) aus einer abgestellten Handtasche entwendet. Die Polizei Idar-Oberstein sucht Zeugen, die in dem genannte Zeitraum etwas beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen sowie dem Verbleib des Mobiltelefons geben können.

Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 entgegengenommen.

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