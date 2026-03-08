PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

  • Bild-Infos
  • Download

Elmstein (ots)

Am 06.03.2026 führte die Polizeiinspektion Neustadt/W. in der Bahnhofstraße in Elmstein eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In dem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Im Verlauf der Kontrolle wurden insgesamt 52 Fahrzeuge gemessen. Vier Fahrzeugführer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Gegen drei Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer wurde mit 51 km/h festgestellt.

Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass ein 22-jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Hahn, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

