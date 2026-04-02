Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung B 327 Kreuzung Hirschfeld

Hirschfeld/Morbach/Simmern (ots)

Am Montag, den 23.03.2026, kam es gegen 08:40 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung auf der B 327 bei der Ampelkreuzung bei 55483 Hirschfeld. Ein grauer Volvo T / S80 überholte etwa vier LKW und mindestens fünf PKW, welche sich auf der Geradeausspur Richtung 54497 Morbach befanden, über die Linksabbiegerspur und versuchte sich hinter dem zweiten LKW einzureihen. Laut Zeugenaussage mussten die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit stark reduzieren, um eine Kollision zu verhindern. Anschließend startete dieser hinter der Kreuzung einen erneuten Überholvorgang und brach diesen aufgrund des Gegenverkehrs ab, welcher dadurch ebenso stark abbremsen musste. Es liegen keine Daten zu den durch die Überholvorgänge gefährdeten Verkehrsteilnehmern vor. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und solche, die gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern oder Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell