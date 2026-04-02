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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Greimerath/Hochwald (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026 kam es gegen 14:45 Uhr auf der K139 zwischen der Ortslage Greimerath und der B268 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers, der die Strecke in Richtung Greimerath befuhr. Hierbei touchierte der flüchtige Fahrzeugführer mit seinem Außenspiegel der Fahrerseite den Außenspiegel der Fahrerseite des entgegenkommenden und in Richtung B 268 fahrenden schwarzen Mercedes. Am Mercedes entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die erforderlichen Daten zur Schadensregulierung auszutauschen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Geländewagen gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Dubois

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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