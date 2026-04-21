Feuerwehr München

FW-M: Neurologischer Notfall auf Baustelle - Patient per Baukran gerettet (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Montag, 20. April 2026, 15.15 Uhr

Bayerstraße

Am Montagnachmittag ist es auf einer Baustelle in der Bayerstraße zu einem Rettungseinsatz gekommen. In der Nähe des Hauptbahnhofs erlitt ein Bauarbeiter einen neurologischen Notfall.

Der Notfall ereignete sich im fünften Geschoss der Baustelle. Dieses Geschoss war lediglich über ein Gerüst erreichbar. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr nachalarmiert. Nach der medizinischen Erstversorgung und Stabilisierung des Patienten wurde dieser in eine Schleifkorbtrage umgelagert, um einen schonenden Transport zu gewährleisten.

Für eine patientengerechte Rettung erfolgte der Abtransport vom Notfallort auf der Baustelle bis zu einem befestigten Bereich mithilfe eines Baukrans. Während des Transports in der Luft wurde der Patient durch eine Einsatzkraft der Feuerwehr betreut. Die Höhenrettungsgruppe der unterstützte die Maßnahmen vor Ort. Die Bedienung des Krans übernahm der Kranführer der Baufirma.

Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert.

(schf2/ret)

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