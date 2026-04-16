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Feuerwehr München

FW-M: Taxi raucht ab (Obergiesing)

FW-M: Taxi raucht ab (Obergiesing)
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München (ots)

Mittwoch, 15. April 2026, 16.04 Uhr

Werinherstraße

Am Mittwochnachmittag ist ein abgestelltes Taxi in der Werinherstraße vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Die auf einem Parkstreifen abgestellte Mercedes Limousine hatte aus unbekannter Ursache angefangen, im Motorraum zu brennen. Ein zufällig vorbeifahrendes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr München wurde auf das Feuer aufmerksam und alarmierte weitere Kräfte. Die sofort eingeleiteten Erstmaßnahmen mit einem Feuerlöscher blieben jedoch erfolglos. Als die Einsatzkräfte eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs eintrafen, stand das dieselbetriebene Fahrzeug bereits in Vollbrand. Sofort wurden Löschmaßnahmen unter schwerem Atemschutz und dem Schnellangriff eingeleitet. Nach kurzer Zeit waren die Flammen unter Kontrolle. Um auch letzte Glutnester abzulöschen, wurde im Einsatzverlauf auch Löschschaum verwendet. Ein weiterer Trupp kontrollierte zeitgleich ein angrenzendes Gebäude, ob Rauch eingedrungen war.

Das Taxi wurde komplett zerstört. Zur Brandursache liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(rec)

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Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

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