Feuerwehr München

FW-M: Drohne unterstützt bei Brand in Kleingartenanlage (Perlach)

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München (ots)

Freitag, 10. April 2026, 10.35 Uhr

Görzer Straße

In einer Kleingartenanlage in Ramersdorf-Perlach ist am Freitagvormittag eine Gartenhütte vollständig ausgebrannt.

Mehrere Anrufer*innen hatten der Integrierten Leitstelle ein brennendes Gartenhaus im Schrebergarten in der Görzer Straße gemeldet. Vor Ort konnte die Feuerwehr die Flammen dann rasch mit zwei Hohlstrahlrohren und dem Einsatz von vier Trupps unter Atemschutz ablöschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Mittag an.

Zusätzlich zu den alarmierten Feuerwehrfahrzeugen entsandte die Leitstelle auch die Erkundungsdrohne. Diese erreichte die Einsatzstelle vor dem Löschzug und konnte den auf der Anfahrt befindlichen Einheiten bereits den Vollbrand des Gartenhauses bestätigen sowie Unterstützung bei der Lokalisierung der Zugangsmöglichkeiten leisten.

Zur Brandursache und der Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Die Ermittlungen übernimmt die Polizei.

(plo)

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