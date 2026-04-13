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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl in Hauptbahnhof Mainz vollstreckt

Mainz (ots)

Heute Morgen um 08:00 Uhr wurde ein 45-jähriger Deutscher durch eine Bundespolizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Betrugs gesucht wurde. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung gegen den Mann von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 45-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er angab die Geldstrafe in Höhe von 1.424,00 Euro nicht bezahlen zu können. Daher wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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