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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht und beleidigt Polizisten im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 12. April 2026 wurde durch eine Streife der Bundespolizei gegen 16:00 Uhr ein Mann im Hauptbahnhof Mainz kontrolliert. Der 43-jährige Italiener zeigte sich aggressiv gegenüber den Polizisten und beleidigte diese massiv. Nach Abschluss der Kontrolle entfernte sich der Mann zunächst auf den Bahnhofsvorplatz. Kurz darauf kehrte er zurück und ging in bedrohlichem Gebaren auf die Beamten zu, woraufhin dem Mann ein Platzverweis für den Bahnhof bis zum Ablauf des Tages ausgesprochen wurde. Dem kam er schließlich widerwillig nach, bedrohte dennoch die Polizisten gravierend verbal während er sich entfernte. Das Verhalten des Mannes wurde mittels Bodycam aufgezeichnet. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/3473-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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