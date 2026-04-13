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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: U-Haftbefehl in Hauptbahnhof Kaiserslautern festgestellt und vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Am 11. April 2026 wurde um 15:50 Uhr ein Mann durch eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Kaiserslautern angehalten und polizeilich kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass gegen den 25-jährigen Deutschen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen besonders schweren Falls des Diebstahls bestand. Weiterhin lagen drei Aufenthaltsermittlungen gegen den 25-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation sowie gefährlicher Körperverletzung vor. Der Mann wurde festgenommen und mit zur Dienststelle genommen. Es folgte die Vorführung bei der Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Kaiserlautern. Die Untersuchungshaft wurde bestätigt und der 25-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Frankenthal eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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