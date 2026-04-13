Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Pöbler im Hauptbahnhof Mainz festgenommen

Mainz (ots)

Am 11. April 2026 wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz über einen Mann informiert der Reisende anpöble. Bei der Kontrolle des 49-jährigen Ukrainers stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann diverse Fahndungsnotierungen bestanden. So hatte die Staatanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl aufgrund von Diebstahl erlassen. Außerdem bestanden insgesamt vier Aufenthaltsermittlungen gegen den Mann von den Staatsanwaltschaften Dresden, Köln, Oldenburg und Osnabrück wegen Wohnungseinbruchdiebstahls, zweimal Diebstahls und Sachbeschädigung. Der 49-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von fünf Monaten in die JVA Rohrbach eingeliefert.

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