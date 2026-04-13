PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Pöbler im Hauptbahnhof Mainz festgenommen

Mainz (ots)

Am 11. April 2026 wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz über einen Mann informiert der Reisende anpöble. Bei der Kontrolle des 49-jährigen Ukrainers stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann diverse Fahndungsnotierungen bestanden. So hatte die Staatanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl aufgrund von Diebstahl erlassen. Außerdem bestanden insgesamt vier Aufenthaltsermittlungen gegen den Mann von den Staatsanwaltschaften Dresden, Köln, Oldenburg und Osnabrück wegen Wohnungseinbruchdiebstahls, zweimal Diebstahls und Sachbeschädigung. Der 49-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von fünf Monaten in die JVA Rohrbach eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:29

    BPOL-KL: Mann leistet Widerstand am Hauptbahnhof

    Kaiserslautern (ots) - Am 9. April 2026 gegen 15:30 Uhr fiel ein 38-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Kaiserslautern durch sein aggressives und aufbrausendes Verhalten auf. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei sprach den Mann an, woraufhin dieser jegliche Kooperation verweigerte und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung zur Feststellung seiner ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:31

    BPOL-KL: Unerlaubt eingereist - Mann zurückgeschoben

    Hornbach (ots) - Am 7. April 2026 wurde gegen 23 Uhr ein 39-jähriger Türke am Grenzübergang Hornbach bei der Ausreise in einem Fahrzeug mit französischer Zulassung kontrolliert. Kurz zuvor war das Fahrzeug den Bundespolizisten bereits bei der Einreise aufgefallen. Der Mann konnte sich lediglich mit einer türkischen Identitätskarte ausweisen und führte keine seinen Aufenthalt legitimierenden Dokumente mit sich. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren