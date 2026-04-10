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BPOL-KL: LKW reißt Schrankenbaum an Bahnübergang in Neustadt an der Weinstraße ab

BPOL-KL: LKW reißt Schrankenbaum an Bahnübergang in Neustadt an der Weinstraße ab
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Neutstadt an der Weinstraße (ots)

Heute Morgen gegen 8:30 Uhr kollidierte ein LKW mit einer sich schließenden Schranke am Bahnübergang Steingleis in Neustadt an der Weinstraße und beschädigte diese. Der 46-jährige deutsche Fahrer des Muldenkippers fuhr auf den gesicherten Bahnübergang in Richtung Karolinenstraße, obwohl die Straße unmittelbar nach dem Übergang noch durch ein Abfallsammelfahrzeug blockiert war. Die Schranke schloss sich kurz darauf, touchierte das linke Heck des Kippers und brach ab.

Es entstand kein Schaden an dem LKW. Der Schaden für den abgerissenen Schrankenbaum wird auf 4000 Euro geschätzt. Streifenbeamte der PI Neustadt an der Weinstraße sowie der Bundespolizei nahmen den Sachverhalt auf und befragten Zeugen zum Unfallhergang. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten vor Ort entlassen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Es kam zu keiner Gefahrensituation in Bezug auf den Bahnverkehr. Dennoch entstand durch die ausgelöste Störungsmeldung für 20 Züge eine Verspätung von insgesamt 209 Minuten.

Gegen den 46-jährigen Fahrer wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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