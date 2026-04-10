Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann leistet Widerstand am Hauptbahnhof

Kaiserslautern (ots)

Am 9. April 2026 gegen 15:30 Uhr fiel ein 38-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Kaiserslautern durch sein aggressives und aufbrausendes Verhalten auf. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei sprach den Mann an, woraufhin dieser jegliche Kooperation verweigerte und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung zur Feststellung seiner Personalien sowie zum Auffinden möglicher gefährlicher Gegenstände beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Polizisten und leistete Widerstand. Daraufhin wurde er gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Dort setzte er sein aggressives Verhalten fort, sodass die Feststellung seiner Identität mittels eines Abgleichs durch seinen Fingerabdruck nur im gefesselten Zustand möglich war. Da der 38-Jährige sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er um 16:40 Uhr dem Ordnungsamt übergeben, mit dem Ziel einer Vorstellung in einer Fachklinik. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verweigerung der Angabe zur Person, Beleidigung sowie Bedrohung eingeleitet.

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