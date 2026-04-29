POL-ME: Verkehrsunfall mit Straßenbahn: zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - 2604112
Ratingen (ots)
Am Dienstag, 28. April 2026, kam es in Ratingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Der 68-jährige Autofahrer und der 55-jährige Bahnfahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 15 Uhr war der 68-Jährige mit seinem Ford Kuga auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Europaring unterwegs. Als er beabsichtigte, links in die Altdorferstraße abzubiegen, missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen.
Der Autofahrer und der Bahnfahrer wurden leicht verletzt. Der 55-jährige Bahnfahrer wurde zudem von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Ford Kuga wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine niedrige fünfstellige Summe.
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