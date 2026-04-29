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POL-ME: Auszeichnung durch Innenminister Herbert Reul: PSV Mettmann ist Polizeisportverein des Jahres - 2604111

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Kreis Mettmann (ots)

Der Polizeisportverein Mettmann (kurz: PSV Mettmann) ist als "Polizeisportverein des Jahres im Land Nordrhein-Westfalen" ausgezeichnet worden. Am Freitag (24. April 2026) überreichte Innenminister Herbert Reul im Rahmen der Ehrungen für die Polizeisportler des Jahres in Selm die Auszeichnung an den langjährigen Geschäftsführer des PSV Mettmann, Polizeihauptkommissar Peter Creutz.

Obwohl der PSV Mettmann einer der kleinsten Polizeisportvereine im Dachverband ist, so zeichnet er sich doch durch sein besonderes sportliches als auch sozial-karitatives Engagement aus, so Herbert Reul bei der Ehrung. Als Beispiel nannte der Innenminister die Ausrichtung von polizeilichen Landesmeisterschaften, unter anderem im Cross-Lauf. Auch die bereits zweimal stattgefundene Benefizradtour des inzwischen pensionierten ehemaligen Wülfrather Wachleiters Frank Eigelshofen zugunsten der "Aktion Lichtblicke" (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2509071 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6118230) führte dazu, dass der PSV in diesem Jahr die Auszeichnung erhielt.

Landrätin Dr. Bettina Warnecke zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: "Diese Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung für das außergewöhnliche Engagement des Polizeisportvereins Mettmann. Der PSV verbindet sportliche Leistung mit sozialer Verantwortung und zeigt damit in besonderer Weise, wofür unsere Polizei auch außerhalb des Dienstes steht: Gemeinschaft, Einsatzbereitschaft und Verantwortung für andere. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitgliederinnen und Mitgliedern sowie Unterstützenden, die mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz zu diesem Erfolg beigetragen haben."

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