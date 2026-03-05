Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall zwischen Radfahrer und E-Scooter-Fahrer - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche befuhr den rechten Radweg in Richtung Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring. Auf Höhe der Hausnummer 19 kam ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der entgegen der zulässigen Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem sich der 17-Jährige leicht verletzte. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell