PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall zwischen Radfahrer und E-Scooter-Fahrer - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche befuhr den rechten Radweg in Richtung Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring. Auf Höhe der Hausnummer 19 kam ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der entgegen der zulässigen Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem sich der 17-Jährige leicht verletzte. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:40

    POL-EL: Lünne - Verkehrsunfallflucht auf Arztpraxis-Parkplatz - Zeugen gesucht

    Lünne (ots) - Gestern gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Arztpraxis in der Straße Am Sportplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-jährige Frau hatte ihren schwarzen SsangYong Rodius auf dem Parkplatz abgestellt. Zur genannten Zeit wurde der SsangYong durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:20

    POL-EL: Nordhorn - Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Zwischen Dienstag, 03. März 2026, 19:30 Uhr und Mittwoch, 04. März 2026, 07:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Straße Am Strampel zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei Mercedes-Benz Sprinter. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren