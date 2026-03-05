Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lünne - Verkehrsunfallflucht auf Arztpraxis-Parkplatz - Zeugen gesucht
Lünne (ots)
Gestern gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Arztpraxis in der Straße Am Sportplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-jährige Frau hatte ihren schwarzen SsangYong Rodius auf dem Parkplatz abgestellt. Zur genannten Zeit wurde der SsangYong durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite entstanden sind.
Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
