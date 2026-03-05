PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Verkehrsunfallflucht auf Arztpraxis-Parkplatz - Zeugen gesucht

Lünne (ots)

Gestern gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Arztpraxis in der Straße Am Sportplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-jährige Frau hatte ihren schwarzen SsangYong Rodius auf dem Parkplatz abgestellt. Zur genannten Zeit wurde der SsangYong durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite entstanden sind.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

