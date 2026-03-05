PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Werkzeuge in Höhe von 2.200 Euro aus Firmenfahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Dienstag, 03. März 2026, 17:00 Uhr und Mittwoch, 04. März 2026, 07:00 Uhr, ist es an der Kaiserstraße zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem dort abgestellten Mercedes-Benz Sprinter und entwendeten mehrere Werkzeuge in Höhe von rund 2.200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

