Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Werkzeuge in Höhe von 2.200 Euro aus Firmenfahrzeug entwendet - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Zwischen Dienstag, 03. März 2026, 17:00 Uhr und Mittwoch, 04. März 2026, 07:00 Uhr, ist es an der Kaiserstraße zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem dort abgestellten Mercedes-Benz Sprinter und entwendeten mehrere Werkzeuge in Höhe von rund 2.200 Euro.
Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
