Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Zwischen Dienstag, 03. März 2026, 19:30 Uhr und Mittwoch, 04. März 2026, 07:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Straße Am Strampel zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei Mercedes-Benz Sprinter. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.
Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
