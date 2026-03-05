Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Werkzeuge in Höhe von 400 Euro aus Firmenfahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern in der Nacht, gegen 02:00 Uhr, ist es am Kanalweg zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen einen dort abgestellten Peugeot Sprinter auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge in Höhe von etwa 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

