Polizei Mettmann

POL-ME: Treffen Sie unsere Personalwerbung bei den Ausbildungsbörsen - 2604114

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Langenfeld / Hilden (ots)

Auch in diesem Jahr ist die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann bei den Ausbildungsbörsen im Kreis Mettmann vertreten: Bereits am Mittwoch, 6. Mai 2026, können Interessierte unsere Personalwerberinnen Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sa Galante Baasch auf der Berufsorientierungsbörse (BOB) in der Stadthalle Langenfeld treffen.

Bei der Berufsorientierungsbörse können sich Schülerinnen und Schüler von Stufe 8 bis 13 über Ausbildungs- und Praktikumsplätze, Studiengänge sowie alle Fragen rund um die Berufswahl und Bewerbung bei zahlreihen Ausstellern unmittelbar informieren.

Die Messe der Berufsorientierungsbörse findet am Mittwoch, 6. Mai 2026, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle Langenfeld, Hauptstraße 129, statt. Der Informationsstand unserer Personalwerbung befindet sich auf dem Außengelände vor der Veranstaltungshalle.

Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sa Galante Baasch wollen Interessierte für den Polizeiberuf begeistern. Sie beantworten Fragen rund um die Voraussetzungen, die der Beruf mit sich bringt sowie auch konkrete Fragen zum Studienverlauf und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Seit einigen Jahren bietet die Polizei zudem einen neuen Bildungsgang an: Unter dem Motto "next level" können Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife die Fachhochschulreife bei der Polizei erwerben. Gleichzeitig sichern sich die Schülerinnen und Schüler eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern man den Abschluss erfolgreich absolviert und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt.

Bereits wenige Tage später, am Samstag, 9. Mai 2026, ist das Team der Personalwerbung dann von 9 bis 14 Uhr in Hilden bei der Ausbildungs- und Studienbörse im Evangelischen Schulzentrum, Gerresheimer Straße 74, für die Fragen von Schülerinnen und Schülern sowie allen anderen Interessierten vor Ort.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es unter www.genau-mein-fall.de sowie per Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de. Infos zur Berufsorientierungsbörse finden Sie hier: https://bobplus.de/kreispolizeibehoerde-mettmann.

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