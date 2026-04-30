Polizei Mettmann

POL-ME: Mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet: Duo gefasst - 2604115

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Mettmann / Ratingen (ots)

In Mettmann und Ratingen kam es am Mittwoch (29. April 2026) zu einer größeren Verfolgungsfahrt. Letztlich konnten dank des Einsatzes eines Polizeihubschraubers zwei mutmaßlich minderjährige Personen gestellt werden. Sie sollen 13 und 16 Jahre alt sein.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 11:15 Uhr hatte ein Polizist in seiner Freizeit zwei junge Männer festgestellt, die sich in verdächtiger Art und Weise in dem Garten eines Wohnhauses in einem Mettmanner Wohngebiet aufgehalten hatten und anschließend in einen Seat Ibiza gestiegen waren.

Der Polizist außer Dienst vermutete, dass das Duo möglicherweise gerade einen Einbruch verübt haben könnte, weshalb er die Polizei alarmierte.

Als die alarmierten Streifenwagen das betroffene Auto erreichten, gab der Fahrer des Seat Gas und fuhr mit deutlichem überhöhtem Tempo durch das Mettmanner Stadtgebiet davon. Hierbei missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln und nutzte auch die Fahrbahnen des Gegenverkehrs. Aufgrund der überaus gefährlichen Fahrweise des flüchtigen Duos brach die Polizei die Verfolgungsfahrt aus Sicherheitsgründen zunächst ab.

Im Rahmen der weiteren Fahndung nach dem Auto konnte der Seat nur wenig später auf der A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen angetroffen werden. Wieder fuhr der Tatverdächtige mit einer Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde in teils waghalsigen Manövern unter anderem über den Standstreifen an anderen Fahrzeugen vorbei. Auch dieses Mal brach die Polizei die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab, um andere Verkehrsteilnehmende nicht zu gefährden.

Zur weiteren Fahndung nach dem Duo in dem Seat wurde dann die Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber angefordert, was letztlich zum Erfolg führte: So konnte das Fahrzeug mitsamt der beiden Tatverdächtigen in Ratingen an der Bushaltestelle "Ratinger Flurstraße" vor einem Supermarkt angetroffen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle mussten die Polizistinnen und Polizisten feststellen, dass es sich bei dem mutmaßlichen Fahrer des Autos um ein 13 Jahre altes Kind mit italienischer Staatsbürgerschaft gehandelt haben soll. So führte dieses entsprechende Ausweisdokumente mit sich. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich jedoch Zweifel an der Richtigkeit der Altersangabe.

Bei seinem Beifahrer soll es sich um einen 16 Jahre alten Jugendlichen mit unbekannter Staatsangehörigkeit handeln. Dieser ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Einsatzkräfte brachten die beiden zur Polizeiwache, wo weitere Ermittlungen eingeleitet wurden. Im Anschluss an die Maßnahmen wurden die beiden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Jugendamt von der Polizeiwache entlassen.

Bei Ermittlungen an dem Wohnhaus in Mettmann konnten keinerlei Einbruchspuren festgestellt werden.

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