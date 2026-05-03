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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Bad Sa., 02.05.26 09:00 Uhr - So., 03.05.26, 09:00 Uhr

PK Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit Alleinbeteiligung

Salzgitter-Ringelheim, K35 Haverlahstraße, Sa., 02.05.26, 19:58 Uhr

Am 02.05.26 gegen 19:58 Uhr kommt es auf der Haverlahstraße zwischen SZ-Ringelheim und Haverlah zu einem Verkehrsunfall mit Alleinbeteiligung. Aus bislang unbekannter Ursache kommt ein 23-jähriger Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Der Fahrer des verunfallten Pkw wird verletzt dem Klinikum Lebenstedt zugeführt und dort stationär aufgenommen. Am verunfallten Pkw entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Hausdörfer, PHK
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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