Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Wechselseitige Körperverletzungsdelikte im Rahmen einer Walpurgisfeier Donnerstag, 30.04.26, 23:35 Uhr - 23:53 Uhr 38226 Salzgitter, Thiestraße

Am späten Donnerstagabend kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten im Rahmen einer Walpurgisfeier in Salzgitter-Lebenstedt. Gegen 23:35 Uhr kam es zunächst zum Streit zwischen mehreren Frauen. Hierbei soll eine 31-jährige Frau aus Salzgitter ihr Kontrahentinnen (20 und 26 Jahre aus Salzgitter) gewürgt und gekratzt haben. Die beiden Opfer sollen die Frau hingegen mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert haben. Alle drei Frauen wurden leicht verletzt.

Kurze darauf kam es unabhängig davon zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Zwei bislang unbekannte Beschuldigte sollen einen 21-jährigen Mann aus Salzgitter als "Frauenschläger" betitelt und anschließend gemeinsam mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert haben. Das Opfer erlitt hierdurch eine Platzwunde am Kopf und musste vor Ort rettungsdienstlich versorgt werden. Es liegen Hinweise auf die Personalien der Beschuldigten vor. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Auseinandersetzungen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Mittwoch, 29.04.26, 19:00 Uhr - Donnerstag, 30.04.26, 08:15 Uhr 38226 Salzgitter, Stromtal

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Salzgitter massiv beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus geparkt und wurde rundherum stark zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

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