Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei Wolfenbüttel sensibilisiert.

Falsche Polizeibeamte erfragen persönliche Kontodaten.

In mindestens sechs bekannt gewordenen Fällen haben sich heute angebliche Polizeibeamte bei Bewohnerinnen und Bewohnern aus Wolfenbüttel telefonisch nach persönlichen Kontodaten erkundigt. In den Gesprächen wurden angebliche Überfälle in den Nachbarschaften als Grund für die Anrufe genannt.

Wir freuen uns, dass es offensichtlich nur bei einem Versuch geblieben ist und die Angerufenen keinen Vermögensschaden erlitten haben.

Bitte sensibilisieren sie auch ihre Angehörigen und geben in keinem Fall persönliche Daten heraus. Wir beruhigen, dass es zu einem solchen Überfall nicht gekommen ist. Bitte warnen sie auch ihre Angehörigen und fallen nicht auf diese Masche herein.

Sie erreichen die Polizei rund um die Uhr. Wir stehen ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

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