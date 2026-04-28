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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei Wolfenbüttel sensibilisiert.

Falsche Polizeibeamte erfragen persönliche Kontodaten.

In mindestens sechs bekannt gewordenen Fällen haben sich heute angebliche Polizeibeamte bei Bewohnerinnen und Bewohnern aus Wolfenbüttel telefonisch nach persönlichen Kontodaten erkundigt. In den Gesprächen wurden angebliche Überfälle in den Nachbarschaften als Grund für die Anrufe genannt.

Wir freuen uns, dass es offensichtlich nur bei einem Versuch geblieben ist und die Angerufenen keinen Vermögensschaden erlitten haben.

Bitte sensibilisieren sie auch ihre Angehörigen und geben in keinem Fall persönliche Daten heraus. Wir beruhigen, dass es zu einem solchen Überfall nicht gekommen ist. Bitte warnen sie auch ihre Angehörigen und fallen nicht auf diese Masche herein.

Sie erreichen die Polizei rund um die Uhr. Wir stehen ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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  • 28.04.2026 – 14:04

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026.

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    Salzgitter (ots) - Täterschaft erbeutete hochpreisigen Pkw. Salzgitter, Alte Straße, Parkplatz, 27.04.2026, 21:50-23:50 Uhr. Die unbekannte Täterschaft erbeutete von einem Parkplatz einen dort geparkten schwarzen BMW und verursachte hierdurch einen Schaden von ca. 40.000 Euro. Die Polizei kann zum gegenwärtigen Ermittlungsstand keine Angaben zum Tatablauf machen. ...

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