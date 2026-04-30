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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.04.2026.

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Salzgitter (ots)

"Coffee with a Cop" in Salzgitter-Thiede: Polizei ist glücklich über die durchweg positive Bilanz.

Nach der erfolgreichen Durchführung des Formats "Coffee with a Cop" vom 29.04.2026 zieht die Polizei in Salzgitter-Thiede eine äußerst positive Bilanz. Bei zwei Informationsständen vor Einkaufsmärkten hatten ca. 50 Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit zu einem persönlichen und unkomplizierten Austausch mit der Polizei gesucht.

Bei herrlichem Wetter entstanden wertschätzende, freundliche und von Offenheit geprägte Gespräche bei einer Tasse Kaffee. Ziel des Formats ist es, dass Polizei und Bevölkerung in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen. Es ist wichtig, das gegenseitige Vertrauen zu stärken und aktuelle Themen direkt anzusprechen. Dieser Wunsch der Polizei wurde voll erfüllt. Hierfür sagen wir herzlich Dankeschön.

Die Bürgerinnen und Bürger brachten zahlreiche Anliegen ein. Insbesondere waren dies Fragen zur allgemeinen Sicherheitslage in Salzgitter-Thiede. Im Besonderen standen präventive Themen im Mittelpunkt der Gespräche. Besonderes Interesse wurde bei Themen wie Taschendiebstahl, Schockanrufen sowie weiteren Betrugsdelikten gezeigt. Hier haben wir wertvolle Informationen geben können. Wir haben durchweg positive und von großem Zuspruch geprägt Rückmeldungen erhalten.

Viele Teilnehmende freuten sich über die niedrigschwellige Möglichkeit zum direkten Austausch mit der Polizei und der offenen Gesprächsatmosphäre.

Das Format konnte spürbar dazu beitragen, das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Es war schön zu sehen, dass es keine Berührungsängste uns gegenüber gab.

Ein besonderer Dank gilt den Filialleitungen für ihre Unterstützung sowie die sehr positive Resonanz vor Ort.

Die Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Maika Nordmeyer, äußert sich dazu wie folgt: "Es ist schön zu sehen, wie positiv unser Konzept "Coffee with a Cop" angenommen wird. Die vielen Gespräche mit den Menschen aus der Region sind für uns von großem Wert und zeigen, wie wichtig es ist, Anliegen und Sorgen -auch weiterhin- sehr ernst zu nehmen."

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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