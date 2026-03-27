Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.03.2026

Goslar (ots)

Seesen

Diebstahl einer Geldbörse Am 26.03.2026 wurde im Tatzeitraum zwischen 10:45 - 11:15 Uhr einer 73jährigen Seesenerin die Geldbörse aus ihrem persönlich mitgeführten Einkaufstrolley entwendet. Die Geschädigte bewegte sich im Tatzeitraum von der Volksbank Rhüden in Richtung Einzelhandel NETTO Rhüden. Dort erledigte sie ihren Einkauf und stellte an der Kasse im NETTO fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr vorhanden war. Entwendet wurde eine rote Damengeldbörse mit Bundespersonalausweis, etwas Bargeld und einer Bankkarte der Volksbank Seesen. Sachschaden ca. 50,- Euro. Bei der Sperrung der entwendeten EC-Karte teilte die Volksbank ihr mit, dass eine unbek. Person bereits versucht habe, Geld von ihrem Konto abzuheben. Dies mißlang. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Beobachtungen/Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

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