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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Raub in Seesen

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Raub, der sich am frühen Donnerstagabend im Park des Seesener Jagdschlosses ereignete.

Gegen 18.15 Uhr wurde ein 33-jähriger Seesener auf einem Weg im Park von zwei jungen männlichen Personen aufgehalten, die sogleich Geld von ihm forderten. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, stießen die Täter ihm vor die Brust und versuchten zudem, ihm die mitgeführte Einkaufstasche zu entreißen. Dieses konnte das Opfer jedoch verhindern, anschließend aus der Situation flüchten und die Polizei verständigen.

Die Kripo Goslar führt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes und fragt nach Zeugen des Geschehens. Hier kommen insbesondere zwei Personen in Frage, die während des Tatgeschehens im Park an dem Opfer und den Tätern vorbeigegangen sind. Bereits zuvor waren die beiden jungen Tatverdächtigen ihrem späteren Opfer im Bereich Gänsepforte gefolgt und wurden dort möglicherweise von Passanten bemerkt.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder die Polizei Seesen unter (05381) 9440 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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