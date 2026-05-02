Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für die Bereiche Lebenstedt und Thiede vom 02.05.2026

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt und - Thiede (ots)

01.05.2026 22:00 Uhr - 02.05.2026 00:10 Uhr, Lange Hecke, 38239 Salzgitter-Thiede - Körperverletzung/ Sachbeschädigung (202600510317) Im Tatzeitraum kommt es an angegebener Örtlichkeit zu einer Körperverletzung durch Schläge gegen den Kopf eines 48-jährigen Salzgitteraners, das dadurch Prellungen erlitt. Im Anschluss an die Gewaltanwendung wird durch die unbekannte Täterschaft das Smartphone durch Tritte zerstört. Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen. 30.04.2026 20:00 Uhr - 01.05.2026 10:30 Uhr, Gerichtsweg, 38229 Salzgitter-Salder - Diebstahl von Kupferfallrohren (202600508223) Im angegebenen Tatzeitraum kommt es zum Diebstahl von Kupferfallrohren an der Außenfassade eines Hauses, unmittelbar an der dortigen Bushaltestelle. Die unbekannte Täterschaft konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise auf diese geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen. 30.04.2026, 18:30 Uhr - 01.05.2026 13:00 Uhr, Westerholzweg, Salzgitter-Hallendorf - Diebstahl von Elektrogeräten und zwei Aufsitzrasenmähern von einem Vereinsgelände (202600508685) In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag kommt es auf dem Gelände eines Sportvereins in Hallendorf zu einem Diebstahl von zwei Aufsitzrasenmähern und mehreren Elektrogeräten. Dazu hat sich die unbekannte Täterschaft durch Entfernen eines Bügelschlosses Zutritt zum Gelände verschafft. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass es auf dem Gelände weitere Versuche gegeben hat, Geräte zu entwenden. In diesen Fällen ist es jedoch beim Versuch geblieben. Schließmechanismen und Tore wurden dennoch beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf diese geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell