Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.05.2026 für den Zeitraum 30.04.2026 - 02.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad

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Salzgitter-Bad (ots)

Fahrt unter der Beeinflussung berauschender Mittel Salzgitter-Bad, 30.04.2026, 13:25 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rheinstraße kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats einen Mietwagen, der von einem 25-Jährigen geführt wurde.

Bei dem Fahrzeugführer wurden deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter-Bad, 30.04.2026, 13:00 Uhr - 01.05.2026, 09:00 Uhr

In einer Parkbucht in der Straße Hinter dem Salze, in Höhe der Hausnummer 48, kam es im genannten Zeitraum zu einer nicht unerheblichen Verkehrsunfallflucht.

Dabei wurde ein geparkter BMW über die gesamte Fahrzeuglänge beschädigt.

Ein vor Ort aufgefundenes Fahrzeugteil lässt darauf schließen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grauen Fiat Panda III (ab Baujahr 2012) handeln könnte. Der Schaden müsse sich auf der rechten Fahrzeugseite befinden.

Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 / 8250 zu melden.

Brand eines Transporters

Salzgitter-Gitter, 01.05.2026, 16:20 Uhr

Während einer Streifenfahrt nahmen Beamte des Polizeikommissariats eine Rauchsäule im rückwärtigen Bereich des Friedhofs in Salzgitter-Gitter wahr.

Dort geriet ein VW Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde vollständig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Vegetation konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Der 73-jährige Fahrzeughalter, der eigene Löschversuche unternommen hatte, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

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