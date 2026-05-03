Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 03.05.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

38226 Salzgitter, Stadtweg Samstag, 02.05.2026, 17:55 Uhr

Am frühen Samstagabend kam es im Stadtweg in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter wollte mit seinem Pkw in eine Parklücke einparken. Dabei stieß er zunächst rückwärts gegen einen hinter ihm stehenden ausländischen Pkw und anschließend zweimal vorwärts gegen den vor ihm stehenden Pkw eines 62-jährigen Mannes aus Salzgitter. Anschließend wollte sich der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle entfernen, konnte jedoch von aufmerksamen Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, vor Ort festgehalten werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnten die Beamten die Unfallursache schnell feststellen. Der Fahrzeugführer war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Durch den Unfall wurden zwei der drei beteiligten Fahrzeuge leicht beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe liegt bislang nicht vor.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

38239 Salzgitter-Thiede, Schäferwiese Samstag, 02.05.2026, 10:28 Uhr

Am Samstagvormittag konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Der 33-jährige Mann aus Tschechien wurde in Salzgitter-Thiede im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Hier konnten die Beamten Hinweise auf eine THC-Beeinflussung feststellen. Ein Drogenschnelltest bestätige den ersten Verdacht. Der Mann räumte schließlich ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell