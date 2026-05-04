Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.05.2026.

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Salzgitter (ots)

Offene Gespräche beim "Coffee with a Cop" in Salzgitter-Bad.

Bei sonnigem Frühlingswetter und lebhafter Atmosphäre fand auf dem Marktplatz in Salzgitter-Bad eine weitere Veranstaltung von "Coffee with a Cop" statt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten am letzten Samstag die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee ungezwungen mit Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen. Das Format "Coffee with a Cop" steht dabei für einen offenen Austausch, insbesondere in Richtung des subjektiven Sicherheitsgefühls.

Die interessierten Besucher und Besucherinnen konnten individuelle Fragen stellen, Anliegen schildern und wertvolle Tipps zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls erhalten. Das Interesse an der Veranstaltung war groß. Im Vordergrund stand einfach das Zuhören auf Augenhöhe und dabei auf die Sorgen und Nöte der Menschen individuell einzugehen. Insbesondere standen Präventionsthemen im Vordergrund. Gerade der Wochenmarkt erwies sich dafür als idealer Ort. Viele Besucherinnen und Besucher kamen hier zusammen und haben sich Zeit für persönliche Gespräche genommen.

Die Resonanz fiel sehr positiv aus: Das Format "Coffee with a Cop" zeigt deutlich, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Menschen ist. Einfach einmal in Ruhe das Gespräch suchen. Der Andrang war derart groß, dass sich die Beamtinnen und Beamten mehr an Zeit genommen haben, als von uns angekündigt wurde.

Das Fazit der Veranstaltung ist klar: "Wir werden das Format weiterhin bedienen und freuen uns auf viele gewinnbringende Gespräche. Wir möchten als Polizei für Sie ansprechbar bleiben", so der Leiter des Polizeikommissariats in Salzgitter-Bad, Jürgen Woelke.

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