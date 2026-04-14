Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag (10.04.), zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, entwendeten Unbekannte während des Einkaufs in einem Ladengeschäft in der Straße "Am Rosengarten" die Geldbörse eines 63-Jährigen aus dessen Umhängetasche.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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