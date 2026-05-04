Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, 27.04.2026, gegen 15:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen parkte eine 37-Jähriger mit ihrem blauen VW Golf auf einem Supermarktparkplatz. Anschließend verließ die Frau das Fahrzeug und entfernte sich von diesem.

In der Zwischenzeit touchierte mutmaßlich ein anderes Fahrzeug den geparkten VW Golf am Rücklicht, sodass dieses verkratzte. Der Zusammenstoß konnte durch einen bisher unbekannten Zeugen beobachtet werden.

Die Schadenshöhe wurde auf circa 1000 Euro geschätzt.

Der unbekannte Zeuge, sowie weitere Hinweisgebende werden gebeten Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 weiterzugeben.

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