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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim/Groß-Gerau: 9. Länderübergreifender Sicherheitstag/Zwei Lokale geschlossen - Haschisch und illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt

Rüsselsheim/Raunheim/Groß-Gerau (ots)

Im Rahmen des 9. Länderübergreifenden Sicherheitstages kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau, Mitarbeiter der Stadtpolizeien Groß-Gerau und Raunheim sowie Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei, am Mittwoch (06.05.) an den Bahnhöfen in Rüsselsheim, Raunheim und Groß-Gerau, bei Gaststättenkontrollen und Überprüfungen in den Innenstädten insgesamt 81 Personen und 34 Fahrzeuge. In drei Fällen beschlagnahmten die Kontrolleure Haschisch und bei einem Mann in der Waffenverbotszone ein Klappmesser. Zudem wurden bei den Gaststättenkontrollen Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, die Preisangabeverordnung und das hessische Nichtrauchergesetz festgestellt sowie eine größere Menge unverzollter Tabak und zwei illegale Glücksspielgeräte konfisziert sowie zwei Spielautomaten versiegelt.

Eine Shishabar in Groß-Gerau wurde aufgrund der Veranstaltung von unerlaubtem Glücksspiel, unerlaubtem Ausschank von Getränken und eklatanten Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz geschlossen und versiegelt. Auch in Raunheim erfolgte die Zwangsschließung einer Bar wegen unerlaubten Glücksspiels. Die Lokale wurden jeweils von den Ordnungsämtern versiegelt. Die Betreiber erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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