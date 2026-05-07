Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Reger Betrieb am Infostand der Polizei - Schutzfrauen vor Ort mit Tipps für Seniorinnen und Senioren

Bild-Infos

Download

Wald-Michelbach (ots)

Am Mittwoch (6. Mai) informierten die beiden Schutzfrauen vor Ort, Stephanie Hellermann von Serkowsky (Polizeistation Heppenheim) und Tina Krieger (Polizeistation Wald-Michelbach) anlässlich des 9. Länderübergreifenden Sicherheitstags von 13.30 bis 15.00 Uhr vor dem EDEKA-Markt Schmitt zum Thema "Sicher im Alter".

Im Fokus der Aktion standen Aufklärung und Prävention rund um die typischen Betrugsmaschen, wie Trickbetrug und Trickdiebstahl. Die beiden Beamtinnen verteilten dutzende Informationsbroschüren und kamen mit zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Ziel war es, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und konkrete Hilfestellungen zu geben, um Straftaten vorzubeugen. Tina Krieger und Stephanie Hellermann von Serkowsky freuten sich über das große Interesse an ihrem Infostand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell