Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag (22.03.2026), gegen 13:30 Uhr-13:45 Uhr, raubten zwei bislang Unbekannte die Handtasche einer 80-Jährigen am Hauptbahnhof in Ludwigshafen. Die Männer hatten die Frau zunächst angesprochen und 10 Euro von ihr gefordert. Als die Seniorin dies ablehnte und weiterging, folgten sie ihr und entrissen ihr in der Unterführung zwischen Gleis 3 und Gleis 5 die Handtasche. Die 80-Jährige stürzte hierdurch und verletzte sich leicht. Sie konnte sich aufrappeln und einen der Täter noch bis zum Bahnhofsvorplatz verfolgen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

18-20 Jahre alt, 1,75 m groß, schwarze kurze Haare. Ein Täter habe eine mittelgraue Hose und einen dunklen grobmaschig gestrickten Pullover getragen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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