Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt-Gräfenhausen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Weiterstadt (ots)

In der Nacht vom 06.05.2026 auf 07.05.2026, wurde ein Verkehrsschild im Kreuzungsbereich der K165 - Wixhäuser Straße Ecke Münchweg in Weiterstadt stark beschädigt.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem dortigen Verkehrsschild und flüchtete anschließend von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Das Verkehrsschild wurde samt Mast abgerissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsste das flüchtige Fahrzeug Beschädigungen im Frontbereich und eine defekte Seitenscheibe (Beifahrerseite) haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt unter der Tel.: 06151-969 41310 zu wenden.

Berichterstatterin: POK'in Romig

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